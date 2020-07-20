مدرب سموحة: استفدنا من ودية الزمالك رغم الخسارة الكبيرة

أكد حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، أنه استفاد بشكل كبير من ودية الزمالك، رغم الخسارة الكبيرة، مشيرًا إلى أنه يسعى حاليًا لتصحيح الأخطاء، استعدادًا لمباريات الدوري العام.
قال حمادة صدقي عبر برنامج ملعب الصقر عبر إذاعة راديو مصر: "خسارة الزمالك كبيرة أوضحت الأخطاء العديدة، النتيجة كبيرة جدًا، وشرحت للاعبين كل الأخطاء خلال التدريبات،المباراة كانت فيها سلبيات وإيجابيات وقدمنا الشوط الثاني بشكل جيد، والشوط الأول كانت هناك أخطاء بالجملة".
وأضاف: "لعبنا الشوط الأول بالأساسيين، ولكن هناك بعض اللاعبين كانوا بعيدين، وافتقدنا أحمد أبوالفتوح، واتضح لي العديد من الأخطاء الفنية".
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