​تدريبات خفيفة للزمالك اليوم.. ومصطفى فتحي يخضع لمران تأهيلي

يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباته اليومية بمعسكر برج العرب في الخامسة والنصف مساء اليوم الإثنين في إطار استعداداته المهمة لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.

يخضع مصطفى فتحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي، لتدريبات تأهيلية في أول ظهور له بالمران بعد إتمام شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ووضع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني، خطة

تأهيل للاعب خلال الأيام القليلة المقبلة قبل الدخول في التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات الودية.وانضم مصطفى فتحي لمعسكر الفريق بالأمس قبل ساعات قليلة من مباراة الزمالك ضد سموحة التي انتهت بفوز الأبيض بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بمقر الإقامة ببرج العرب.وغاب مصطفى فتحي عن التدريبات خلال الأيام الماضية بعد خضوعه للعزل المنزلي عقب التأكد من إيجابية عينة فيروس كورونا إلا أنه عاد بعد أيام للانتظام عقب التأكد في المسحة الثالثة من سلامته نهائياً، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.ومن المقرر أن ينطلق تدريب الفريق الأول في الخامسة والنصف مساءً بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين بالمعسكر، حيث تقرر أن يؤدي المجموعة التي شاركت بمباراة الأمس تدريبات استشفائية خفيفة، بينما يخضع الباقي، بمن فيهم مجموعة اللاعبين الشباب، إلى تدريبات قوية.