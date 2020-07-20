اتحاد الكرة السعودي يحدد ضوابط الـ 5 تبديلات في الدوري

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم عن ضوابط الـ 5 تبديلات في بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم . وأخطر الاتحاد الأندية أن كل فريق سيكون من حقة إجراء 3 تبديلات فقط في المباراة، وسيتم تفعيل التبديلين الإضافيين حال وصول المباراة إلى الأشواط الإضافية . حال وصول المباراة إلى الأشواط الإضافية . وأعلنت هيئة الرياضة السعودية عن عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم 4 أغسطس المقبل .

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