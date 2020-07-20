غدًا.. الإسماعيلي يواجه إف سي مصر وديًا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي نظيره إف سي مصر غدًا الثلاثاء وديًا على استاد إسماعيلية ضمن إسعدادات الفريقين لإستئناف منافسات الموسم الجاري التي توقفت بسبب فيروس كورونا قبل أربعة شهور على أن تستأنف 7أغسطس القادم.
وكان الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أتفق على تنظيم ثلاث مباريات ودية ضمن الاستعداد لاستئناف المنافسات الرسمية.
وكانت أول الوديات أمام أسوان يوم الخميس الماضي وأنتهتبتعادلالفريقان بهدفين لكلًا منهما، ثم يلتقى نادى إف سى مصر غدًا الثلاثاء، على أن يختتم سلسلة ودياته بلقاء فريق مصر المقاصة يوم 26 من الشهر ذاته.
وكان الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز قد طالب بتنظيم مجموعة من الوديات من أجل استعادة الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين للاستحقاقات الرسمية.
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