لجنة الأندية بالكاف تحدد مواعيد نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا

وضعت لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، برئاسة كونستانت ماري، مقترحًا بمواعيد نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء المقترح على النحو التالي:

الذهاب: ٢٥ سبتمبر، الإياب: ٢ أكتوبر.. النهائي: ١٠ أكتوبر.

وقررت لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، برئاسة كونستانت ماري، اليوم الإثنين، إعادة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لنظام الذهاب والإياب.

كان الكاف قرر في وقت سابق، إقامة نصف النهائي من مباراة واحدة، للحد من انتشار فيروس نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لنظام الذهاب والإياب.كان الكاف قرر في وقت سابق، إقامة نصف النهائي من مباراة واحدة، للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تقليل عدد المباريات.

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