محمد الشامي يعود لتدريبات الإسماعيلي

شارك محمد الشامى جناح ومهاجم الإسماعيلى فى جانب من التدريبات الجماعية ضمن صفوف الفريق الذى يستعد لاستئناف المنافسات الرسمية. وكان اللاعب قد تعرض للاصابة خلال تقسيمة ودية " تراى ماتش " التى اقيمت مؤخرا بين لاعبى الدراويش. " التى اقيمت مؤخرا بين لاعبى الدراويش. وعانى الشامى من كدمة قوية بالكاحل والتى على إثرها خضع لبرنامج تأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة الدكتور أكرم عبد العزيز. الجهاز الطبى بقيادة الدكتور أكرم عبد العزيز. ومن جانبه ، أكد أعضاء الجهاز الطبى للإسماعيلى أن اللاعب سيعود للتدريبات الجماعية بشكل طبيعى نهاية هذا الأسبوع ، مشيرا إلى أن مشاركة اللاعب حاليا بالتدريبات ضمن صفوف الفريق ستكون بشكل تدريجيى.

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