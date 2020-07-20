الكاف يستقر على ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا

استقرت لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، برئاسة كونستانت ماري، في اجتماعها اليوم الإثنين، على ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
اتفقت اللجنة على أنه حال وصول فريقين منبلد واحد للنهائي تقام المباراة في هذا البلد، أما دون ذلك فيقام النهائي على ملعب محايد.
كما قررت لجنة الأندية، اليوم،إعادة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لنظام الذهاب والإياب، بعد أن تقرر في وقت سابق إقامته من مباراة واحدة.
يستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نصف النهائي، بينما يلتقي الزمالك الرجاء الرياضي المغربي، في مواجهتين من العيار الثقيل.
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