لجنة الأندية بالكاف تعيد نصف نهائي دوري الأبطال لنظام الذهاب والإياب

قررت لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، برئاسة كونستانت ماري، اليوم الإثنين، إعادة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لنظام الذهاب والإياب. لنظام الذهاب والإياب. كان الكاف قرر إقامة نصف النهائي من مباراة واحدة، للحد من انتشار فيروس انتشار فيروس كورونا من خلال تقليل عدد المباريات. ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في نصف النهائي، بينما يلتقي الزمالك الرجاء الرياضي المغربي في مواجهتين من العيار الثقيل.

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