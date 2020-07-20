رياضة | ميسي يطمئن جماهير برشلونة قبل مواجهة نابولي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي يطمئن جماهير برشلونة قبل مواجهة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه ليونيل ميسي أسطورة برشلونة رسالة مطئمنة إلى جماهير الفريق الكتالوني بعد الفوز على ديبورتيفو ألافيس بخمسة أهداف دون رد في ختام منافسات الدوري الإسباني.



وقال ميسي لقناة برشلونة الرسمية: "عندما نكون في وضعنا الطبيعي لا يوجد فريق قادر على الفوز علينا، نحن نعرف ما يجب علينا فعله من الآن فصاعدا".

وتابع: "موقف المجموعة والتزامها هو الطريق الصحيح الذي علينا اتباعه، لقد قلنا ما كان يجب علينا قوله، لقد قمنا بنقد ذاتي داخلي، الآن ليس هناك شيء للحديث عنه، إنه وقت إظهار التغيير".

وأضاف: "ليس من الضروري ارتداء شارة القيادة لإدراك أننا يجب أن نكون أكثر انتظاما.. كما قال المدرب (كيكي سيتين)، يجب أن نستغل الأوقات التي نكون فيها جيدين في المباراة".

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وواصل "البرغوث": "لقد انتقدنا أنفسنا خلف الأبواب المغلقة، لم يكن لدينا موسم رائع. لا يجب أن نهزم من أي فريق. يجب أن نكون منظمين بشكل أكبر. اليوم اتخذنا خطوة مهمة إلى الأمام".

وعن تتويجه بجائزة هداف الدوري الإسباني للمرة السابعة في تاريخه، علق ميسي قائلا: "جائزة الهداف هي شيء ثانوي، كنت أتمنى أن أفوز بالدوري الإسباني، ولكن الآن لدينا فترة للراحة وبعدها سنعود للاستعداد لمواجهة نابولي" في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأتي تصريحات ميسي المتفائلة بمستقبل فريقه برشلونة، متناقضة تماما مع تلك التي أطلقها الخميس الماضي، بعد خسارة "البارسا" على أرضه أمام أوساسونا بهدفين لهدف واحد، في المرحلة الـ37 من الدوري الإسباني، حيث وصف حينها فريقه بأنه ضعيف ومتذبذب المستوى.

وكان برشلونة جرد من لقب الدوري الإسباني واكتفى بالمركز الثاني في جدول الترتيب، خلف غريمه التقليدي ريال مدريد.