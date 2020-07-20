رياضة | رسميا.. السد القطري يعلن توصله للتعاقد مع كازورلا قادما من فياريال

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. السد القطري يعلن توصله للتعاقد مع كازورلا قادما من فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي السد القطري توصله لاتفاق رسمي مع النجم الإسباني سانتي كازورلا لاعب فياريال الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني. ووفقا لبيان رسمي من النادي القطري فإن اللاعب سيصل إلى الدوحة خلال أيام قليلة لإتمام التعاقد معه بشكل نهائي. وأعلن فياريال بشكل رسمي رحيل كازورلا بنهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري. وكان من المقرر أن ينتهي عقد كازورلا في 30 يونيو الماضي لكن تم تمديده حتى نهاية موسم الدوري الإسباني.

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