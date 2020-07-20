رياضة | "المثلوثي" يجبر الزمالك على الانسحاب من الصفقة المميزة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر "المثلوثي" يجبر الزمالك على الانسحاب من الصفقة المميزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن جهاز كرة القدم في الزمالك يدرس التراجع بشكل رسمي عن استكمال المفاوضات مع رجب بكار نجم براميدز في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتدرس إدارة الزمالك في الوقت الحالي هذه الخطوة والتي جاءت بعد حسم المفاوضات بشكل رسمي مع التونسي حمزة المثلوثي نجم الصفاقسي التونسي واقتراب انضمامه من القلعة البيضاء لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.

وعلى جانب آخر, هناك اتجاه قوي من إدارة الزمالك لتجديد عقد نجم الفريق حازم إمام الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:

1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.

2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.

3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.

4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.

5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.

6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.

7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.

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8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.

9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.

10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.

11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.

12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.

13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.

14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.

15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.

16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.

17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.

18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.