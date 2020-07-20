رياضة | عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبتت الأشعة التي أجرها رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بجزع في الأنكل وكدمة في الرباط.

وكان ربيعة قد تعرض للإصابة خلال إحدى تدريبات الفريق الأحمر، خلال الفترة القليلة الماضية.

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وسيبدأ ربيعة في تنفيذ البرنامج العلاجي تحت إشراف خالد طبيب الفريق الأحمر، حيث ستتحدد مدة غيابه عن الفريق وفقا لمدى استجابته للعلاج.

ومن المتوقع أن يغيب ربيعة عن التدريبات الجماعية لمدة تصل إلى أسبوع على أن يعود بعدها للمشاركة في المران الجماعي.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيخوض مباراة ودية عصر يوم الجمعة المقبل أمام سموحة في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.