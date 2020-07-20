رياضة | عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أثبتت الأشعة التي أجرها رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إصابته بجزع في الأنكل وكدمة في الرباط.
وكان ربيعة قد تعرض للإصابة خلال إحدى تدريبات الفريق الأحمر، خلال الفترة القليلة الماضية.
وسيبدأ ربيعة في تنفيذ البرنامج العلاجي تحت إشراف خالد طبيب الفريق الأحمر، حيث ستتحدد مدة غيابه عن الفريق وفقا لمدى استجابته للعلاج.
ومن المتوقع أن يغيب ربيعة عن التدريبات الجماعية لمدة تصل إلى أسبوع على أن يعود بعدها للمشاركة في المران الجماعي.
الجدير بالذكر أن الأهلي سيخوض مباراة ودية عصر يوم الجمعة المقبل أمام سموحة في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.