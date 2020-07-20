رياضة | سانشو يوجه تصريحا صادما لمانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سانشو يوجه تصريحا صادما لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الجناح الإنجليزي الدولي جادون سانشو، نجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، تصريحاً صادماً لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أهم المهتمين بضمه، خلال الميركاتو الصيفي.

وارتبط سانشو بالانتقال لمانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف، حيث أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية في وقت سابق، اقتراب توصل الناديان لاتفاق بشأن انتقال اللاعب.

وقال اللاعب في تصريحات لمجلة "World Soccer": "لا أعرف ما هو الممكن قوله بشأن مفاوضات مانشستر يونايتد".

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وتابع: "دعنا لننظر ماذا سيحدث، الأمر لا يمكن معرفته الآن، ولا يمكن لأحد أن يعرف حقيقة الأمر".

وأكد مارك زورك، المدير الرياضي للنادي، أن الفريق لن يتخلى عن خدمات سانشو، في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

يذكر ان سوق الانتقالات الصيفية سيمتد حتى يوم 5 أكتوبر المقبل، نظراً لتفشي فيروس كورونا.