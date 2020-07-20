رياضة | رسميًا.. بيبو مديرا فنيا لسوهاج بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميًا.. بيبو مديرا فنيا لسوهاج بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي سوهاج، تشكيل الجهاز الفني الجديد الذي سيتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة، بدوري القسم الثاني، خلفاً لأحمد كشري، الذي رحل مؤخرًا عن تدريب فريقة، ليتولى مهمة الإدارة الفنية، لفريق أسوان، بالدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الجهاز الفني لفريق سوهاج، كلًا من، أحمدخلف مديرًا فنيًا، وعادل شعبان مدرب عام، ومحمود علي مدرب مساعد، وأحمد جابر مدرب حراس المرمى، ومؤمن زكريا اداري، وحسام القاضي أخصائي علاج طبيعي.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم مؤخرا استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 2019 -2020 اعتبارا من يوم 20 سبتمبر المقبل.