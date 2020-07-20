رياضة | نجم واتفورد يشعل الصراع بين ليفربول ومانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 20 يوليو 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم واتفورد يشعل الصراع بين ليفربول ومانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد، دخول ناديي مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين، في صراع التعاقد مع نجم واتفورد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لما أوردته صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم، فإن ليفربول ومانشستر يونايتد يريدان ضم الجناح السنغالي الدولي إسماعيل سار، خلال الميركاتو الصيفي.

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وأوضحت الصحيفة، أن نادي مانشستر يونايتد يرى في سار خياراً في المتناول في مركز الجناح، في ظل مغالاة نادي بوروسيا دورتموند الألماني في طلباته المادية، بشأن الإنجليزي الدولي جادون سانشو.

على الجانب الآخر، يسعى الألماني يورجن كلوب، للتعاقد مع لاعب إضافي في خط الهجوم، ليساند الثلاثي الهجومي، محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو.

وتألق سار بشكل كبير مع نادي واتفورد، حيث سجل 5 أهداف وصنع مثلها، في مشواره مع الفريق ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.