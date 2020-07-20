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الامارات | صحيفة ترشح 6 لاعبين لجائزة أفضل لاعب في العالم.. هل يفعلها محمد صلاح؟

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "90 مينيت" الفرنسي عن ستة أسماء مرشحة للفوز بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2020 في الموسم الصعب الذي توقف بسبب أزمة ، وشهدت القائمة المختصرة ستة أسماء من بينها النجم المصري محمد صلاح.

وقالت الصحيفة: "إن نجوم كبار مرشحون للمنافسة على جائزة "البالون دور" في حال تم إعادتها تزامنا مع عودة الحياة إلى الدوريات الكبرى الأوروبية وختام أغلبها، ومن بين الأسماء المرشحة للفوز بالجائزة جناح وهداف فريق ومنتخب مصر، محمد صلاح حيث جاء في المركز السادس".
وأضافت الصحيفة أن "محمد صلاح قد لعب دوراً هاماً في العام الماضي في فوز ليفربول ببطولة وكأس العالم للأندية، واستمر تألقه في الموسم الحالي واستطاع المساهمة في الفوز بلقب الممتاز وعودته إلى خزائن الريدز بعد غياب دام 30 عامًا".

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ، فاز بالجائزة العام الماضي، حيث تفوق في التصويت النهائي على مدافع ليفربول، فيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى لاعب يوفنتوس، ، وحل محمد صلاح في المركز الخامس بعدما كان ثالثا العام قبل الماضي.

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قائمة اللاعبين الستة
 روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)
 كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)
 ليونيل ميسي ()
 كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)
كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)
محمد صلاح (ليفربول)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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