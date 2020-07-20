الامارات | صحيفة ترشح 6 لاعبين لجائزة أفضل لاعب في العالم.. هل يفعلها محمد صلاح؟

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة ترشح 6 لاعبين لجائزة أفضل لاعب في العالم.. هل يفعلها محمد صلاح؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "90 مينيت" الفرنسي عن ستة أسماء مرشحة للفوز بلقب أفضل لاعب في العالم لعام 2020 في الموسم الصعب الذي توقف بسبب أزمة كورونا، وشهدت القائمة المختصرة ستة أسماء من بينها النجم المصري محمد صلاح.

وقالت الصحيفة: "إن نجوم كبار مرشحون للمنافسة على جائزة "البالون دور" في حال تم إعادتها تزامنا مع عودة الحياة إلى الدوريات الكبرى الأوروبية وختام أغلبها، ومن بين الأسماء المرشحة للفوز بالجائزة جناح وهداف فريق ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح حيث جاء في المركز السادس".

وأضافت الصحيفة أن "محمد صلاح قد لعب دوراً هاماً في العام الماضي في فوز ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، واستمر تألقه في الموسم الحالي واستطاع المساهمة في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وعودته إلى خزائن الريدز بعد غياب دام 30 عامًا".

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فاز بالجائزة العام الماضي، حيث تفوق في التصويت النهائي على مدافع ليفربول، فيرجيل فان دايك، بالإضافة إلى لاعب يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، وحل محمد صلاح في المركز الخامس بعدما كان ثالثا العام قبل الماضي.

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قائمة اللاعبين الستة

روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)

كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

ليونيل ميسي (برشلونة)

كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

محمد صلاح (ليفربول)

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