شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير: دي خيا كان يجب أن يتصدى لهدف تشيلسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتقد أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد أن الحارس ديفيد دي خيا كان يجب أن يتصدى لهدف تشيلسي الثاني ”100 مرة من 100 محاولة“ بعدما خسر الفريق 3-1 في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

وأخطأ الحارس الإسباني في هدف أوليفييه جيرو في نهاية الشوط الثاني ثم سمح لتسديدة ميسون ماونت بعيدة المدى بدخول مرماه في بداية الشوط الثاني.

واستمر بذلك التراجع المقلق في أداء دي خيا لكن سولشار واصل دعم الحارس الأول ليونايتد.

وقال سولشاير: «لا يمكن الحديث عن ثقة ديفيد دي خيا لكنه يتحلى بقوة ذهنية كبيرة. هو يدرك أنه كان يجب أن يتصدى 100 مرة من 100 محاولة للهدف لكن هكذا تسير كرة القدم».

وشارك سيرجيو روميرو، الحارس الثاني ليونايتد، في كل مباريات يونايتد السابقة في كأس الاتحاد الإنجليزي لكن سولشار قرر الاستعانة بالحارس دي خيا في استاد ويمبلي.

وقال المدرب النرويجي:«لقد اتخذت القرار بإشراكه (دي خيا) وهو من الناحية الذهنية كان مستعداً».

وقرر سولشاير بشكل غريب إبعاد أنطوني مارسيال وبول بوجبا وميسون جرينوود عن التشكيلة الأساسية ولم يظهر يونايتد بقوته الهجومية المعتادة وكان يمكن أن يخسر بفارق أكبر أمام تشيلسي.

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وقال سولشاير: «لقد شاركا (مارسيال وبوجبا) في العديد من المباريات لذا كان القرار يتعلق بحصولها على راحة وكذلك منحهما الفرصة لصناعة الفارق عند المشاركة».

وسيتحول الآن تركيز يونايتد إلى الدوري الإنجليزي حيث يستهدف إنهاء الموسم في المربع الذهبي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.