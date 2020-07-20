شكرا لقرائتكم خبر عن «أنيلكا» لـ«صلاح»: لا تكرر خطئي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه نيكولاس أنيلكا، مهاجم منتخب فرنسا السابق، نصيحة إلى محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الإنجليزى بعدم مغادرة الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال نيكولاس أنيلكا، في تصريحات لصحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية: «محمد صلاح يعد من أفضل 5 لاعبين في العالم بالوقت الحالي، ولديه الإمكانيات والقدرات التي تؤهله للرحيل إلى ناد كبير وعريق بحجم ريال مدريد».
وأضاف: «أتمنى من محمد صلاح ألا يكرر الخطأ الذي ارتكبته في مسيرتي، عندما قررت مغادرة أرسنال الذي شهد أزهى فترات حياتي الكروية متجهاً إلى ريال مدريد، أدرك جيداً أن صلاح يبحث عن تحد جديد عن تحقيق بطولات جديدة، لكن مستوى ليفربول اليوم قادر على منافسة ريال مدريد، لذلك لا أرى حاجة لتفكيره في الرحيل، أعتقد أن أنفيلد هو المكان المناسب له».
يذكر أن تقارير صحفية إسبانية كانت قد كشفت عن رغبة ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين في التعاقد مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
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