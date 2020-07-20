شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: معظم المدربين المصريين «منفسنين» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، أن معظم المدربين المصريين الذي تعامل معهم كانوا «منفسنين» عكس الأجانب.
وقال هيما في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «محمد عامر ومختار مختار من هؤلاء المدربين»المنفسنين«، وهذه طباع لديهم بأنهم يشعرون بالغيرة من النجوم، ولا يوجد مدرب مصري يريد نجم معه في الفريق».
وأضاف: «المدرب الأجنبي يستطيع التعامل بشكل جيد مع اللاعب النجم، لأنه ينظر إلى أن نجاح اللاعب من نجاحه هو شخصيًا وهذه الاحترافية».
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الوضع في مصر
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اصابات
87,775
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تعافي
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وفيات
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