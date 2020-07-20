شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يكشف ضوابط استخدام 5 تغييرات في المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «الرياضية» السعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أبلغ جميع الأندية السعودية بمختلف درجاتها، بآلية وضوابط تطبيق الـ5 تغييرات للاعبين خلال المباراة، من خلال منح كل فريق 3 فرص فقط لإجراء التغييرات كلها أثناء المواجهة، ما لم تصل إلى أوقات إضافية.

واعتمد اتحاد كرة القدم السعودي التبديلات الـ5 في 3 مناسبات فقط (خلال ثلاث مرات يطلب فيها التغيير أثناء اللقاء)، بالطريقة التي يراها مدرب الفريق، وليس 5 مناسبات، إلا في حال الوصول إلى الأشواط الإضافية، ليتمكن حينها الفريق من استغلال بقية تغييراته في خمس مناسبات.

وضمّن الاتحاد السعودي في بيان وزعه على الأندية التعديلات في القانون رقم 3 الخاص باللاعبين في البند الثاني “عدد البدلاء”، تحت مسمى تعديل مؤقت، والذي شرح كافة التفاصيل المتعلقة بالاستفادة من التغييرات الـ5، مشيرًا إلى أنه في حال إجراء الفريقين التبديل في وقت واحد فإن ذلك يُحتسب فرصة أو مناسبة لكل فريق بغض النظر عن الطرف الذي طلب إجراء التغيير.