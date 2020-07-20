شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتوجه لمعسكره المغلق ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، اليوم الاثنين، إلى مدينة برج العرب للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق وذلك استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

ويستهل المصري مبارياته المتبقية بمنافسات الدوري الممتاز بملاقاة نظيره فريق الزمالك في السادس من أغسطس المقبل.

وأعلن الكابتن طارق العشري المدير الفني للفريق، عن قائمته المختارة للانضمام المعسكر والتي تضم 29 لاعبًا على النحو التالي:

أحمد مسعود، أحمد عبدالفتاح، محمد شحاته لحراسة المرمى.

إسلام أبوسليمة، أحمد شوشة، خالد مصطفى، كريم العراقي، عمر كمال عبدالواحد، بهاء مجدي، مصطفى طيارة، والناشئين محمد عبدالسلام «بندق»، أحمد يوسف لخط الدفاع.

عمرو موسى، فريد شوقي، حجاج عويس، ايزي ايميكا، سعيدو سيمبوريه، عبدالناصر دي ماريا، محمد جابر، اسلام عطية، مفتاح طقطق، حسن على، أيمن ندا، أحمد عادل «ميسي»، محمد زكريا «شيكا»، عبدالرحمن زين لخط الوسط.

أحمد ياسر، محمود وادي، اوستين أموتو لخط الهجوم.

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ومن المقرر أن يخوض المصري خلال المعسكر عدد من المباريات الودية أمام طلائع الجيش وطنطا وسموحة وبيراميدز أيام الحادي والعشرين، والثالث والعشرين، والسادس والعشرين، والتاسع والعشرين، من شهر يوليو الجاري على الترتيب.