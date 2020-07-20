شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: باهر المحمدي لاعب «دون المستوى» ولا يصلح للقطبين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، إن باهر المحمدي، مدافع فريق الإسماعيلي، لا يستطيع اللعب في صفوف القلعة الحمراء.
وأضاف «سعيد» في تصريحات عبر برنامج «البريمو» على قناة «Ten»: «باهر المحمدي لاعب دون المستوى على الإطلاق، ولا يصلح للعب في منتخب مصر، وأيضًا الأهلي أو الزمالك، وفوجئت أنه كان معار للزمالك، ولم يشارك حتى في مباراة ودية».
وتابع: «لا أقتنع بإمكانيات باهر المحمدي، ولا يصلح للقطبين، ومندهش من مفاوضات الأهلي مع الإسماعيلي لضمه ورصد مبلغ مالي كبير».
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