شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: أحمد فتحي مستمر مع الأهلي لنهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هاني سعيد، المدير الرياضي بنادي بيراميدز، موقف أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي وقع لنادي بيراميدز.

وقال هاني سعيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «أحمد فتحي مستمر في صفوف الأهلي حتى نهاية الموسم، وتم الاتفاق على ذلك».

وتابع «سعيد»: «اللاعب إضافة كبيرة لنا، وسيتم ضمه لصفوف الفريق السماوي بداية الموسم الجديد».