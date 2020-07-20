شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المقاولون يوضح حقيقة معاناة طاهر محمد طاهر من إصابة مزمنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح وائل نبيل، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، حقيقة معاناة طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل والذي وقع للنادي الأهلي، من إصابة مزمنة.
وقال وائل نبيل، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «طاهر محمد طاهر لا يعاني من أي إصابة مزمنة كما يردد البعض، ولكنه تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة».
وتابع: «اللاعب عانى من الإصابة، ولكنه سافر إلى ألمانيا، وعاد بعد التأهيل بشكل طبيعي، وأي أنباء بشأن إصابته المزمنة أمر غير صحيح».
وكشف «نبيل» عن سبب شكوى طاهر محمد طاهر، من آلام عضلة الحوض، قائلًا: «طاهر اشتكى منذ سنوات من آلام في الحوض، وعندما خضع للفحص الطبي أثبتت معاناته من ارتفاع نسبة الأملاح».
وأوضح: «خضع اللاعب للعلاج، وهو الآن لا يعاني من أي آلام أو إصابات، وهناك عدد كبير من اللاعبين يشتكون من تلك الآلام بسبب الأملاح والأمر طبيعي».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
87,775
-
تعافي
28,380
-
وفيات
4,302
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب المقاولون يوضح حقيقة معاناة طاهر محمد طاهر من إصابة مزمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.