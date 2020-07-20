شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المقاولون يوضح حقيقة معاناة طاهر محمد طاهر من إصابة مزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح وائل نبيل، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، حقيقة معاناة طاهر محمد طاهر، مهاجم ذئاب الجبل والذي وقع للنادي الأهلي، من إصابة مزمنة.

وقال وائل نبيل، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «طاهر محمد طاهر لا يعاني من أي إصابة مزمنة كما يردد البعض، ولكنه تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة».

وتابع: «اللاعب عانى من الإصابة، ولكنه سافر إلى ألمانيا، وعاد بعد التأهيل بشكل طبيعي، وأي أنباء بشأن إصابته المزمنة أمر غير صحيح».

وكشف «نبيل» عن سبب شكوى طاهر محمد طاهر، من آلام عضلة الحوض، قائلًا: «طاهر اشتكى منذ سنوات من آلام في الحوض، وعندما خضع للفحص الطبي أثبتت معاناته من ارتفاع نسبة الأملاح».

وأوضح: «خضع اللاعب للعلاج، وهو الآن لا يعاني من أي آلام أو إصابات، وهناك عدد كبير من اللاعبين يشتكون من تلك الآلام بسبب الأملاح والأمر طبيعي».

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