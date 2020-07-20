شكرا لقرائتكم تقارير: ميسى يجتمع بين كيكى سيتين من أجل تصحيح المسار في برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت تقارير صحفية، أن كيكى سيتين مدرب فريق برشلونة الإسباني، اجتمع مع ليونيل ميسى قائد البلوجرانا، من أجل تصحيح المسار بعد خسارة لقب الدورى الإسبانى هذا الموسم.

وخسر برشلونة لقب الدورى الإسبانى فى الجولة الـ37 عقب الهزيمة أمام أوساسونا 1-2، فى الوقت الذى تغلب فيه ريال مدريد على فياريال 2-1، ليتوج باللقب رسمياً.

وكان برشلونة قد سحق ديبورتيفو ألافيس 5-0 مساء أمس الاثنين، فى الجولة الـ38 والأخيرة من مسابقة الليجا، فيما تعادل البطل ريال مدريد أمام ليجانيس 2-2.

وعقد كيكى سيتيين المدير الفنى لبرشلونة اجتماعاً خاصاً مع نجم الفريق الأول ليونيل ميسى من أجل إعادة تصحيح مسار الفريق والتركيز على الفوز بلقب دورى أبطال أوروبا الذى سيتم استئنافه فى الأسبوع الثانى من شهر أغسطس.

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وحسبما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية، إنه عقب هزيمة برشلونة أمام أوساسونا، طالب كيكى سيتين مدرب الفريق الإجتماع مع ليونيل ميسى النجم الاول للبلوجرانا وقائده، من أجل توضيح الأمور بينهما والبحث عن حلول من أجل استعادة هيبة الفريق مجدداً والفوز بلقب دورى أبطال أوروبا بعد خسارة لقب الدورى الإسباني.

أضافت، أن مدرب برشلونة اجتمع مع ميسى لمدة ساعة كاملة، وعرض كل منهما وجهة نظره، واتفقا أن هناك هدفاً مشتركاً بينهما وهو التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا بغض النظر عن أية عوامل أو خلافات أخرى.

وكان ليونيل ميسى قد أطلق تصريحات نارية بعد خسارة برشلونة ضد أوساسونا فى الجولة الـ 37 والتى شهدت على تأكد خسارة لقب الدورى الإسبانى لصالح الغريم التقليدى ريال مدريد، حيث أكد أن وضع برشلونة أصبح سيئاً منذ شهر يناير الماضي، ملمحاً إلى أن قرار إقالة المدرب إرنستو فالفيردى وتعيين كيكى سيتيين كان السبب وراء تدهور نتائج الآن، كما أشار إلى صعوبة الفوز بلقب دورى أبطال أوروبا أن ظلت الأمور على حالها.

ووصفت الصحيفة، أن اجتماع مدرب برشلونة وميسى بمثابة "هدنة" فى إشارة إلى أن العلاقة بين الطرفين لن تتغير على المستوى الشخصى والعاطفي، لكنهما يريدان وضع أى خلافات وراء ظهرهما من أجل مصلحة الفريق العامة، وقد أسفر هذا الاجتماع عن نتائج طيبة خلال مباراة ديبورتيفو آلافيس التى حقق خلالها برشلونة فوزاً ساحقاً بخماسية نظيفة.