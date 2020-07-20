شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك يضع 3 إجراءات إلزامية في مران الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الطبى للزمالك، وضع 3 إجراءات إلزامية للفريق خلال التدريبات التى يخوضها أبناء ميت عقبة فى معسكر برج العرب، على رأسها تغيير اللاعبين لملابس التدريب فى الملعب والخضوع للتعقيم قبل التوجه إلى غرف الإقامة داخل فندق الفريق، وذلك فى المعسكر المقام منذ الخميس قبل الماضى وينتهى يوم الخميس المقبل، استعدادا لعودة المنافسات الكروية بينما يأتى الإجراء الثانى بعدم نزول اللاعبين إلى التمرين إلا بعد تعقيم كافة أدوات التدريب من قبل الجهاز الطبى قبل استخدامها من قبل اللاعبين.

فيما يأتى ثالث الإجراءات التى يخضع لها لاعبو الزمالك بشكل إلزامى بأن يتم تطهير الأيدى بشكل دورى خلال المران من خلال المطهرات المتواجدة طوال التدريب وذلك للحفاظ على اللاعبين حال ملامسة أى سطح خارج أرضية الملعب التى يتم تعقيم كافة جوانبها قبل التدريب، وذلك للحفاظ على سلامة اللاعبين، ضمن الاستعدادات التى يخوضها أبناء ميت عقبة خلال الوقت الحالى فى معسكره بالإسكندرية الذى يأتى فى أحد فنادق مدينة برج العرب.

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ونجح الزمالك فى الفوز فى أولى مبارياته الودية أمام سموحة، بنتيجة 5 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، وشهد اللقاء تقديم اللاعبين لمردود جيد سواء على الصعيد الفنى أو البدنى وسجل خماسية الفارس الأبيض كلا من يوسف أوباما "هاتريك" وأحمد زيزو "هدف" ومصطفى محمد "هدف" بينما سجل هدف سموحة الوحيد مهاجمه أحمد حسن مكى، وجاءت المباراة بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، ومنح خلالها المدرب الفرنسى الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة فى اللقاء للإطمئنان على لياقتهم البدنية وتجهيزهم فنيًا استعدادا لعودة المنافسات الفنية فى الفترة المقبلة، حيث من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الدور الأول من الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.