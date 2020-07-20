شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. أحمد حسن يضع بصمته الأولى مع الأهلى في شباك الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زى النهاردة 20 يوليو 2008، شارك أحمد حسن كابتن منتخب مصر لأول مرة مع الأهلى فى مباراة الزمالك فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا 2008.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز الإفريقى الثالث على التوالى على غريمه الأبيض، والرابع على التوالى فى جميع البطولات، بدأ الأهلى صاحب الملعب بقيادة البرتغالى مانويل جوزيه المباراة بتشكيل مكون من: أمير عبدالحميد، شادى محمد عبدالفتاح "كابتن الفريق"، وائل جمعة، أحمد السيد، محمد بركات، أحمد حسن، حسام عاشور، التونسى أنيس بوجلبان، الأنجولى جيلبرتو، عماد متعب، الأنجولى أمادو فلافيو.

بينما بدأ الزمالك بقيادة الألمانى راينر هولمان المباراة بتشكيل مكون من: عبدالواحد السيد، أحمد مجدى، محمود فتح الله، التونسى وسام العابدي، محمد عبدالله، أيمن عبدالعزيز "العائد من تجربة احتراف"، أحمد عبدالرءوف، محمد أبوالعلا، أسامة حسن، جمال حمزة، الغانى جونيور أجوجو.

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فاز الأهلى بهدفين مقابل هدف تقدم الفهد الأنجولى أمادو فلافيو للأحمر فى الدقيقة 28، لينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف دون رد،فى الدقيقة 62 سجل جمال حمزة بالتخصص فى شباك الأهلى هدف التعادل للزمالك، ولم يستمر الوضع كثيرا حتى أعاد أحمد حسن التقدم مرة أخرى للأهلى بعد أربع دقائق فقط من ضربة حرة، مسجلا أول أهدافه بالقميص الأحمر.

وحقق الصقر 16 بطولة سواء على مستوى الأندية والمنتخبات، البداية كانت مع الإسماعيلى ولقب كأس مصر عام 1997، ثم كأس تركيا فى 2005-2006، ثم ثلاثية الدورى والكأس والسوبر مع أندرلخت البلجيكي، و3 بطولات للدورى مع الأهلي، ولقب وحيد فى كل من كأس السوبر المصري، ودورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، بجانب كأس مصر مع الزمالك.. ومع منتخب مصر حصل على 4 ألقاب لكأس أمم أفريقيا فى 1998 و2006 2008 و2010.