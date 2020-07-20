شكرا لقرائتكم الأشعة تثبت إصابة رامى ربيعة بجذع في الأنكل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثبتت الأشعة التى أجراها رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى معاناته من جذع فى الأنكل وكدمة فى الرباط بعد تعرضه للإصابة فى احد تدريبات الفريق خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يتُحدد استجابة اللاعب للعلاج موعد عودته للتدريبات بالتحديد فى الوقت الذى لن يعود للتدريبات قبل أسبوع على أقل تقدير.

وأعرب رامى ربيعة عن سعادته بالعودة إلى التدريبات الجماعية والتواجد من جديد فى ملعب التتش، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة الخاص بالسماح للأندية بالعودة للتدريبات منذ 20 يونيو الماضى، استعداداً لعودة النشاط الرياضى بعد فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ربيعة، قرار العودة أمر جيد.. أن نتقابل مع زملائنا.. التواجد داخل "بيتي" النادى الأهلى أمر بلاشك يؤكد عودة الحياة الطبيعية لأى لاعب، خاصة أن فترة التوقف كانت كبيرة، نظرا للظروف القهرية التى مر بها العالم أجمع والتى تسببت فى إيقاف النشاط الرياضى بشكل عام، قبل أن تعود الحياة من جديد إلى كرة القدم من خلال عودة الدوريات الأوروبية.

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وأوضح مدافع الأهلى أن كل لاعب فى الفريق لديه هدف يسعى إليه ويعيش حالة تركيز، وهو ما ظهر خلال فترة التوقف والتى شهدت التزام الجميع بالبرنامج الذى حدده توماس بينكيل، مخطط الأحمال، ومحاولة التغلب على الظروف من خلال التدريب فى المنزل للحفاظ على معدل اللياقة البدنية وتجنب البداية من نقطة الصفر بعد العودة.

وتطرق مدافع الفريق إلى الحديث عن بطولة دورى أبطال إفريقيا، وقال أن لاعبى الأهلى يستعدون بكل جدية والتزام وحماس لعودة جميع المسابقات سواء كان استكمال دورى أبطال إفريقيا، وخوض مواجهة نصف نهائى البطولة أمام الوداد المغربى التى ستقام فى شهر سبتمبر المقبل حسبما أعلن الإتحاد الإفريقى مؤخرا، أو استئناف بطولة الدورى الممتاز، وأن هدفهم واحد وهو الفوز بالبطولتين.