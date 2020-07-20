شكرا لقرائتكم آلام الحوض تبعد أحمد الشيخ عن مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب أحمد الشيخ نجم هجوم النادى الأهلى عن مران فريقه أمس الأحد، بسبب آلام الحوض، فى الوقت الذى يُجرى اللاعب كشف طبى اليوم قبل انطلاق مران الفريق المسائى لتحديد إمكانية مشاركته فى التدريب من عدمه.

ويستعد الأهلى فى الفترة الحالية لخوض منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز وباقى مباريات دورى أبطال أفريقيا بالإضافة إلى المباريات الودية التى سيخوضها الفريق ودياً بداية من مواجهة سموحة التى ستقام مساء الجمعة المقبلة.

تلقت إدارة النادى الأهلى عرضاً من نظيرتها فى بيراميدز عن طريق أحد وكلاء اللاعبين لطلب الحصول على خدمات أحمد الشيخ خلال الفترة المقبلة، وأكد مسئولو بيراميدز أنهم مستعدين لاستعارة اللاعب لمدة موسم أوشرائه بشكل نهائى حال موافقة إدارة الكرة الحمراء، وينتظر أحمد الشيخ موقف الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر سواء بالتمسك باستمراره أو الموافقة على رحيله خاصة بعد تلقيه عرضاً مغرياً من بيراميدز، فى الوقت الذى دخلت أندية أخرى فى مفاوضات لاستعارة الشيخ منها ناديه السابق مصر المقاصة.

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يذكر أن الأهلى يخوض مباراتين وديتين فى يوليو الجارى أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التى سيخوض خلالها الفريق مسابقة الدورى الممتاز، بالإضافة إلى مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.