شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضع 3 إجراءات إلزامية فى تدريبات معسكر برج العرب بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع الجهاز الطبى للزمالك 3 إجراءات إلزامية للفريق خلال التدريبات التى يخوضها أبناء ميت عقبة فى معسكر برج العرب، وعلى رأسها تغيير اللاعبين لملابس التدريب فى الملعب والخضوع للتعقيم قبل التوجه إلى غرف الإقامة داخل فندق الفريق، وذلك فى المعسكر المقام منذ الخميس قبل الماضى وينتهى الخميس المقبل، استعداداً لعودة المنافسات الكروية، بينما يأتى الإجراء الثانى بعدم نزول اللاعبين إلى التمرين إلا بعد تعقيم كافة أدوات التدريب من قبل الجهاز الطبى قبل استخدامها من قبل اللاعبين.

فيما يأتى ثالث الإجراءات التى يخضع لها لاعبو الزمالك بشكل إلزامى بأن يتم تطهير الأيدى بشكل دورى خلال المران من خلال المطهرات الموجودة طوال التدريب، للحفاظ على اللاعبين حال ملامسة أى سطح خارج أرضية الملعب التى يتم تعقيم كافة جوانبها قبل التدريب، وذلك للحفاظ على سلامة اللاعبين، ضمن الاستعدادات التى يخوضها أبناء ميت عقبة خلال الوقت الحالى فى معسكره بالإسكندرية الذى يأتى فى أحد فنادق مدينة برج العرب.

ونجح الزمالك فى الفوز فى أولى مبارياته الودية أمام سموحة، بنتيجة 5 / 1، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق ببرج العرب، وشهد اللقاء تقديم اللاعبين لمردود جيد، سواء على الصعيد الفنى أو البدنى، وسجل خماسية الفارس الأبيض كل من يوسف أوباما "هاتريك" وأحمد زيزو "هدف" ومصطفى محمد "هدف"، بينما سجل هدف سموحة الوحيد مهاجمه أحمد حسن مكى.

وجاءت المباراة بعد فترة طويلة من التوقف الكروى نتيجة جائحة كورونا، ومنح خلالها المدرب الفرنسى الفرصة لعدد كبير من اللاعبين للمشاركة فى اللقاء للإطمئنان على لياقتهم البدنية وتجهيزهم فنيًا استعدادا لعودة المنافسات الفنية فى الفترة المقبلة، حيث من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، ضمن مؤجلات الدور الأول من الدورى الممتاز، الذى تم تعليقه منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.