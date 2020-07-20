شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد راحة يومين فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد كرة اليد على حصول منتخب الناشئات مواليد 2002 على راحة من المعسكر المغلق المقرر انطلاقه بعد غد، الأربعاء، بالمركز الأولمبى فى عيد الأضحى لمدة يومين 30و 31 يوليو، على أن تعود اللاعبات لاستكمال المعسكر فى الفترة من 1 وحتى 9 أغسطس المقبل، استعدادا لكأس العالم بكرواتيا والذى تم تأجيله لأجل غير مسمى .

ويبدأ منتخب الناشئات المعسكر بعد غدا الأربعاء حتى يوم 29 بالرغم من الإعلان مسبقا عن انطلاقه يوم 23 من نفس الشهر الجارى على أن يستمر حتى يوم 29 قبل راحة اليومين لعيد الأضحى .

ويجرى اليوم لاعبات المنتخب المسحات الخاصة بالتأكد من السلامة من فيروس كورونا قبل الانتظام فى المعسكر كإجراء احترازى .

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وكانت اللجنة الطبية بالأولمبية قد عقدت اجتماعًا مع اللجان الطبية بالاتحادات ورؤساء الاتحادات بحضور اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، لمناقشة كل الإجراءات الطبية والاحترازية والخطط الطبية استعدادًا لعودة النشاط الرياضى طبقا للأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة.

مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أعلن أنه فى ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمى، ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليينن يتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.

ويتضمن مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبى فى مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريرا فى المبنى الذى يتسع لمائة سرير، لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.كما يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التى ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التى لا تستدعى دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل فى حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.