شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتوجه لبرج العرب لدخول معسكر مغلق استعداداً للزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى المصرى البورسعيدى، على تويتر، صوراً من مغادرة فريقها لبورسعيد متوجهاً لبرج العرب لدخول معسكر مغلق استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز بملاقاة الزمالك والمقرر لها 6 أغسطس المقبل بعد قرار الدولة بعودة النشاط الرياضى بعد توقف دام أربعة أشهر بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الحالى وأدت لتجميد النشاط فى كل البلدان.

واختار طارق العشري، المدير الفني للمصري، 29 لاعبا للانضمام للمعسكر هم:

حراس المرمى : أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة.

الدفاع: إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، خالد مصطفى، كريم العراقي، عمر كمال عبد الواحد، بهاء مجدي، مصطفى طيارة، محمد عبد السلام “بندق”، أحمد يوسف.

الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، سعيدو سيمبوريه، عبد الناصر دي ماريا، محمد جابر، إسلام عطية، مفتاح طقطق، حسن علي، أيمن ندا، أحمد عادل “ميسي”، محمد زكريا “شيكا”، عبد الرحمن زين.

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الهجوم: أحمد ياسر، محمود وادي، أوستين أموتو.

ومن المقرر أن يخوض المصرى 5 مباريات ودية خلال فترة المعسكر مع طلائع الجيش، طنطا، سموحة، بيراميدز، أيام 21 و23، 26، 29 يوليو، ولقاء أخير مع الاتحاد السكندرى لم يتم تحديد موعده حتى الآن.

من ناحية أخرى، أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى للمصرى البورسعيدى أن مجلس إدارة النادى والجهاز الفنى بقيادة طارق العشرى ينتظرون بفارغ الصبر إنهاء أزمة القيد الموقعة على الفريق من الاتحاد الدولى وتقضى بمنع قيد لاعبين جدد للفريق خلال فترتين قيد على خلفية أزمة الإيفوارى شيخ موكورو لاعب الفريق مع نادى هلال الأبيض السودانى.

وأضاف السقا أن مسئولى المصرى قاموا بتسديد المبلغ المستحق لهلال الأبيض وأنهينا الأزمة وحصلنا على التصالح، لكن فى الوقت نفسه ننتظر قرارا من الاتحاد الدولى بانتهاء الأزمة بشكل رسمى، خاصة أن التصالح مع الفريق السودانى لا يقضى إنهاء الأزمة بشكل رسمى وترتبط بالحصول على قرار من فيفا.

وكشف المدير الرياضى للمصرى عن أن جائحة كورونا التى ضربت العالم كله منذ بداية العام الحالى تعد السبب الرئيسى وراء تأخر الحصول على حكم من الاتحاد الدولى بإنهاء الأزمة، خاصة أن العالم كله كان معطلاً تمامًا، إلا أنه يتواصل مع نصر عزام المحامى الدولى من أجل السفر للمحكمة الرياضية وتقديم ما يفيد أحقية المصرى فى الحصول على حكم بإنهاء الأزمة للبدء فى التعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق فى ظل النقص الحاد الذى يشهده فى عدد من المراكز .