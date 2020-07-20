شكرا لقرائتكم خبر عن لامبارد: تشيلسي يريد تقليص الفجوة مع ليفربول و المان سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إن جماهير النادي يمكن أن تتوقع المزيد في فترة الانتقالات إذ يسعى لتقليص الفجوة مع ليفربول ومانشستر سيتي في الموسم المقبل.

وتعاقد تشيلسي مع الجناح المغربي حكيم زياش والمهاجم الألماني تيمو فيرنر وتشير تكهنات إلى إمكانية ضم كاي هافرتس لاعب وسط باير ليفركوزن ضمن جهوده لإعادة بناء التشكيلة بعد رفع عقوبة منعه من التعاقدات العام الماضي.

ويحتل فريق لامبارد المركز الثالث في الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة بفارق 30 نقطة خلف ليفربول البطل لكنه قد ينتزع بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا إذا فاز في المباراتين المتبقيتين بالمسابقة.

وسيستعد تشيلسي لمواجهة أرسنال في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويؤمن لامبارد بأن فريقه أمام تطلعات كبيرة.

وأضاف: ”سيكون هناك المزيد من العمل في الصيف. نريد الفوز في النهائي وتقليص الفجوة“.

وتابع: ”نتطلع إلى هدف ما ولن يكون سهلا. شاهدنا كيف تطورت بقية الفرق في السنوات الأخيرة. نحتاج للتقدم خطوة بخطوة وأظهرنا الكثير من الأشياء الجيدة هذا العام.

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