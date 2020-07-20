شكرا لقرائتكم نادى مصر يبدأ معسكره الإعدادى في الإسماعيلية استعدادا للدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه فريق نادى مصر اليوم الاثنين، إلى مدينة الإسماعيلية، لبدء معسكره المغلق، استعدادا لاستئناف الدورى شهر أغسطس المقبل.

وأعلن الجهاز الفنى عن مشاركة 27 لاعبًا فى المعسكر المنقسم ما بين مدينة الإسماعيلية والقاهرة من ضمنهم عناصر من الناشئين.

ويخوض فريق نادى مصر فى الإسماعيلية وديتين مع الإسماعيلى يوم 21 يوليو الجارى ومصر المقاصة يوم 22، بعدما تعادل مع إنبى اليوم 2 / 2 على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس أمس .

ويلتقى فريق نادى مصر نظيره إنبى يوم 26 يوليو والجونة يوم 27 يوليو وأخيرًا طلائع الجيش يوم 30 يوليو.

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وطالب خالد جلال المدير الفنى لفريق نادى مصر لاعبيه بضرورة الالتزام بنظام غذائى محدد من أجل استعادة اللياقة البدنية فى ظل عودة التدريبات بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.

وخضع لاعبو نادى مصر لإجراء مسحات الكورونا بعد تراجع النادى عن الانسحاب من بطولة الدورى الممتاز، وتلقى اتحاد الكرة خطابا من نادى إف سى مصر يعلن فيه رفضه الانسحاب من بطولة الدورى والموافقة على إجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا للاعبيه تمهيدًا لاستئناف بطولة الدورى خلال الفترة المقبلة، بعد خطابه المرسل يوم 17 يونيو الجارى، وتضمن رفضه استئناف النشاط.

وتضمن الخطاب المرسل من إف سى مصر إلى اتحاد الكرة أنه تم التناول الخاطئ لخطابه السابق بأنه يهدد بالانسحاب من الدورى، وهو ما لم يحدث، وأنه يوافق وملتزم بالقرارات التى تتخذها الدولة، ومنها عودة النشاط الكروى، إلى جانب الموافقة على إجراء المسحات الطبية الخاصة بالفريق وذلك على نفقة النادى وكافة عناصر اللعبة داخل الفريق.