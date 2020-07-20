شكرا لقرائتكم 2 مليون جنيه سبب الخلاف بين محمد الشامى والإسماعيلى على تجديد التعاقد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض محمد الشامى مهاجم الإسماعيلى تمديد تعاقده مع الدراويش خلال جلسة مع مسئولى الإسماعيلى لأسباب مادية، حيث رحب اللاعب بالاستمرار مع الدراويش وتمديد تعاقده رغم تلقيه عروض مغرية للرحيل عن القلعة الصفراء شريطة تقديره مادياً ومنحه المبلغ الذى طلبه، إلا أن اللاعب فؤجى بوجود فارق بين المبلغ الذى طلبه وبين المبلغ الذى عرضه مسئولو الاسماعيلى بقيمة 2 مليون جنيه، الأمر الذى دفعه لرفض التوقيع على العقود الجديدة.

وحاولت لجنة التعاقدات بالقلعة الصفراء إقناع الشامى بالتوقيع، إلا أنه رفض وأصر على موقفه لتتوقف المفاوضات فى الوقت الحالي.

ويأمل مسئولو الاسماعيلى فى تمديد تعاقد الشامى لاسيما بعد تراجع مستوى النامبيى شيلونجو مهاجم الفريق هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضى، فضلا عن انتهاء تعاقد الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والأوغندى باتريك كادو بنهاية الموسم فى ظل توقيعهم للدراويش لمدة 6 أشهر فقط وعدم وضوح الرؤية بشأن استمرارهم فى الموسم الجديد من عدمه.

ويعد محمد الشامى، صاحب الـ24 عاما، أحد الأوراق الرابحة فى صفوف الإسماعيلى هذا الموسم شارك فى 18 مباراة الموسم الحالي، ونجح فى التسجيل مرتين والصناعة مثلهما.

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ورفع نادى فانكوفر وايت كابس الكندى، الذى يشارك بالدورى الأمريكى، عرضه لضم محمد الشامى مهاجم الإسماعيلى لـ800 ألف دولار فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وترغب إدارة النادى الكندى فى الحصول على خدمات الشامى على طريقة الشراء النهائى للاستفادة من قدراته التهديفية لتعزيز خط هجومها، لاسيما أنه لم يمدد تعاقده مع قلعة الدراويش وتنتهى علاقته بالنادى نهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير المقبل.

وتلقى محمد الشامى عرضاً من الاتفاق السعودى للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على طريقة البيع النهائى، وترغب إدارة الاتفاق فى الحصول على خدمات الشامى لتعويض رحيل المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى المعار للفريق السعودى لنهاية الموسم، وتعتزم إدارة الاتفاق مخاطبة الإسماعيلى لمعرفة طلباتهم المادية للاستغناء عن اللاعب.