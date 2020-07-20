شكرا لقرائتكم وفاة رئيس الاتحاد البوليفى لكرة القدم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد البوليفى لكرة القدم، عن وفاة رئيسه سيزار ساليناس، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا فى وقت السابق من الشهر الحالى.

وكشف الاتحاد البوليفى فى بيان رسمى، أكد خلاله على وفاة سيزار ساليناس رئيس الاتحاد داخل أحد المستشفيات نتيجة إصابته بفيروس كورونا، مشيداً فى الوقت نفسه بتفانيه فى العمل والتزامه بكرة القدم الوطنية والدولية.

وترأس سيزار ساليناس ابن 58 عاماً الاتحاد البوليفى منذ عام 2018، وشغل منصب مدير النادى العريق ذا سترونغست الذى تأسس عام 1908، حيث تتولى زوجته المصابة أيضاً بفيروس كوفيد-19، منصب رئيسة النادي.

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ونعى الاتحاد الأمريكى الجنوبى "كونميبول" ساليناس فى بيان قال فيه: "كونميبول وأسرة كرة القدم فى أمريكا الجنوبية يشعران بأسى كبير حيال الوفاة".

والتقى ساليناس مؤخراً بالسلطات بهدف التخطيط لاستئناف المنافسات الكروية فى بوليفيا، بعد التوقف الذى فرضه فيروس "كوفيد-19".