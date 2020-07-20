شكرا لقرائتكم أحمد كشرى يوافق على نقل مباراة أسوان وإنبى الودية لملعب بتورسبورت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى أسوان بقيادة أحمد كشري، موافقته على نقل المباراة الودية الثالثة لأبناء الجنوب فى مشوار الإعداد لاستئناف بطولة الدورى العام المقرر عودتها فى السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف استمرت لـ147 يوماً بسبب فيروس كورونا، والتى ستجمع أسوان بنظيره إنبى، والمقرر لها يوم 23/7/2020، لتكون على ملعب بتروسبورت بدلا من ملعب اتحاد الشرطة الرياضى .

جاءت موافقة الجهاز الفنى لأسوان، نظرا لأن الأزرق سيلعب ثلاث مباريات على ملعب بتروسبورت فى الدور الثانى للدورى للممتاز أمام إنبى ووادى دجلة والزمالك، حتى يعتاد لاعبو الفريق على الملعب.

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وجاءت المباريات الودية لأسوان كالتالي:

فى سياق متصل، خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان والجهاز الفنى للفريق بقيادة أحمد كشري، لإجراء المسحة الطبية الخامسة أمس الأحد، قبل خوض اللقاء الودى المرتقب مع المقاولون العرب، وخضع الفريق للمسحة الخامسة تطبيقًا لقرار اتحاد الكرة بخضوع اللاعبين للمسحة الطبية للكشف عن كورونا قبل أى لقاء رسمى أو ودى بـ48 ساعة لحماية اللاعبين من خطر الإصابة بالفيروس، وجاءت نتيجة المسحة الرابعة لكلا الفريقين سلبية باستثناء أحد العمال بنادى أسوان وتم عزله بمعرفة طبيب الفريق وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وفاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا.