شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يصعد يوسف حسن هداف 2003 إلى الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم يوسف حسن، مهاجم فريق 2003 بنادى المقاولون العرب، إلى كتيبة الناشئين التى تم تصعيدها مؤخراً إلى الفريق الأول لذئاب الجبل، وذلك بعدما تم تصعيد الثنائى فضل أباظة وتايسون فى وقت سابق، بالإضافة إلى تواجد يوسف أبو هشيمة ومحمد على منذ بداية الموسم مع الفريق، ويأتى ذلك فى إطار خطة الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بمنح الناشئين الأولوية فى الحصول على فرصة مع الفريق الأول فى ظل امتلاك المقاولون قطاع ناشئين مميز يضعه فى منافسة قوية مع الأهلى والزمالك.

وخضع يوسف حسن وفضل أباظة وتاسون للمسحة الطبية الخامسة التى أجراها لاعبو المقاولون أمس بالجبل الأخضر، استعداداً للمباراة الودية التى يخوضها ذئاب الجبل غداً الثلاثاء أمام أسوان فى أولى تجاربهم الودية استعداداً لعودة الدورى العام فى 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف استمرت لـ 147 يوماً بسبب وباء كورونا المستجد.

ويختتم اليوم، الاثنين، الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، استعداداته لاستضافة نظيره أسوان، فى اللقاء الودى الذى يجمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان فى أولى وديات ذئاب الجبل استعدادًا لاستئناف مسابقة الدورى العام بعد فترة توقف استغرقت 147 يومًا منذ مارس الماضي، على أن تعود المسابقة من جديد فى السادس من أغسطس المقبل.

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فى سياق آخر، أكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، أن الجهاز الفنى لذئاب الجبل سيعطى اهتمامًا خاصًا لقطاع الناشئين فى المرحلة المقبلة، مضيفًا فى تصريحات خاصة، أنه تم تصعيد لاعبين من الناشئين بالإضافة إلى الثنائى الذى يتواجد منذ فترة مع الفريق مثل محمد على ويوسف أبو هشيمة، ويوسف حسن.

وأضاف عبد الغنى أنه تم تصعيد الثنائى تايسون وفضل، لتدعيم صفوف الفريق، ويبحث الجهاز الفنى للمقاولون عن محمد صلاح جديد فى قطاع الناشئين للاستفادة الفنية من المواهب فى الوقت الحالى والاستفادة المادية فى المستقبل كما حدث مع فرارى الفراعنة.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.