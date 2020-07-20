شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يفاضل بين صالتى أكتوبر والإسماعيلية لاستضافة مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل مسئولو اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، بين صالتى الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر وصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، لاستضافة مباريات بطولة الدورى المتبقية، والمقرر خوضها الفترة المقبلة لإنهاء الموسم الرياضى، وتحديد بطل النسخة الحالية من بطولة الدورى، والذى صعد لنهائياته فريق كرة سلة الاتحاد السكندرى على أن يلتقى مع الفائز من الأهلى والجزيرة، حيث يخوض الفريقان منافسات .best of 5

وكان اتحاد السلة خاطب 4 ملاعب لاستضافة مباريات بطولة الدورى المقرر إقامتها فى 15 أغسطس المقبل، وهى صالة استاد القاهرة الدولي، وصالة هيئة قناة السويس، وصالة 6 أكتوبر، والمركز الأولمبى بالمعادى.

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وأعلن مجدى أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة، عودة دورى السلة بداية من يوم 15 أغسطس القادم، لافتًا إلى أن جميع الفرق والأندية بدأت بالفعل الاستعداد لعودة الدورى، مضيفًا، أن المجلس كان حريصًا على استكمال الدورى والمسابقات بشكل طبيعى وتم وضع عدة سيناريوهات حتى لا يتم اهدار ما أقيم من منافسات منذ بداية الموسم.

كما إن هناك 7 مباريات متبقية يمكن استكمالها فى أسبوعين، ونكون قد أنهينا كل الدوريات لذلك قررنا العودة، خاصة أن الوضع مختلف فى كرة السلة عنه فى كرة القدم، لأنه فى استطاعتنا أن ننهى المسابقة فى وقت قصير.

عن المنتخب قال رئيس اتحاد كرة السلة، إن هناك تصفيات أفريقية، ولا بد أن يعود اللاعبون للتدريبات والاستعداد للتصفيات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية عند استئناف النشاط والتدريبات.