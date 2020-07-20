شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: لقب نادى القرن "اتكلفت" للأهلى.. ومش متفائل بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طارق السيد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، واحد من أفضل الظهراء فى تاريخ الكرة المصرية، له نجاحات بالقميص الأبيض سيشهد لها التاريخ وسيبقى أحد المؤثرين والمطورين في مركزه عبر عقود من الزمن.

"عصفورة" كما يحب أن يلقبه زملاؤه فى الملعب ورفقاء رحلة كفاحه فى الملاعب، من أذكى المدافعين فى تاريخ الكرة المصرية، لعب مع منتخب عدداً من المباريات الدولية وشارك فى بطولة أمم أفريقيا 2002، وكان أبرز اللاعبين فى نهاية التسعينات وبداية الألفية الجديد في جيله.

سوبر كورة حاور طارق السيد عن الأهلي والزمالك وعودة النشاط والمنتخبات الوطنية ولقب نادي القرن وغيرها من الملفات.

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وشارك طارق السيد زى النهاردة عام 2003، في تتويج الزمالك بقيادة البرتغالى نيلو فينجادا بطلا للعرب لأول مرة فى تاريخه، بعد فوزه على الكويت الكويتى بهدفين مقابل هدف، ليرد اعتباره لهزيمته فى المجموعات بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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سجل للزمالك كل من أحمد صالح، ومحمود محمود، بينما سجل أوليفيرا هدف الكويت، وفاز بشير التابعى بلقب أفضل لاعب فى البطولة، والراحل طه بصرى بلقب أفضل مدرب، وزافر حسين حارس الاتفاق السعودى بلقب أفضل حارس، وتوج أندرسون صامويل مهاجم الكويت الكويتى بلقب هداف المسابقة برصيد 4 أهداف.

خاض الزمالك المباراة النهائية بتشكيل مكون من: عبدالواحد السيد، إبراهيم حسن، محمد صديق، وائل القبانى (محمود محمود)، بشير التابعي، طارق السيد، أحمد صالح (عبدالحليم علي)، تامر عبدالحميد، طارق السعيد، حازم إمام الكبير "كابتن الفريق"، حسام حسن (سامح يوسف).

وشارك معهم فى البطولة كل من محمد عبدالمنصف أوسة، وائل إسماعيل زنجا، أمير عزمى مجاهد، حسام عبدالمنعم، أحمد عمران، جمال حمزة، محمد عبدالواحد، وليد صلاح عبداللطيف.