شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تهيب بالجميع تحرى ضوابط وإجراءات عودة الأنشطة وفقا للدليل الاسترشادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهيب وزارة الشباب والرياضة بجميع أطراف المنظومة الرياضية والمؤسسات الإعلامية ضرورة تحرى الدقة وصحة ما يثار أو يتردد بشأن عودة جميع الأنشطة والفعاليات والمسابقات الرياضية فى الأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب وذلك فى ضوء قرارات لجنة الأزمات بمجلس الوزراء وفى ضوء الأكواد الاحترازية المتضمنة بالدليل الاسترشادى الصادر من وزارة الشباب والرياضة والخاص بضوابط وإجراءات عودة النشاط والمعنية برصد ومتابعة عودة النشاط.

وتشدد الوزارة بأنه سيتم تطبيق الضوابط القانونية من خلال الوزارة واللجنة الأوليمبية المصرية على كافة المؤسسات التى تخالف الإجراءات والضوابط الخاصة بعودة الأنشطة والفعاليات الرياضية تخالف الضوابط والإجراءات الواردة بالدليل الاسترشادى للوزارة . كما تهيب وزارة الشباب والرياضة بجميع وسائل الإعلام بتحري الدقة حول المعلومات التى يتم تداولها، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة تلك المعلومات.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.