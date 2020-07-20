شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. رمضان صبحى حديث الصباح والمساء فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن رمضان صبحى أصبح حديث الصباح والمساء قبل اقتراب الميركاتو الصيفى فى ظل رغبة النادى الأهلى فى شرائه نهائيا من هيدرسفيلد، لا سيما أن الأهلى يتابع العروض التى يتلقاها النادى الإنجليزى لإمكانية ضمه خلال المرحلة المقبلة.

وحرص مسئولو الأهلى على الاستفسار عن العروض التى وصلت نادى هيدرسفيلد الإنجليزى بشأن رمضان صبحى لاعب الأخير المُعار للأول، ورغم أن الفترة الماضية كانت قد شهدت أنباء عن عروض قوية وكثيرة تلقاها رمضان صبحى من أندية برتغالية وتركية وفرنسية إلا أن الأهلى تأكد أن هذه العروض ليست رسمية ولم تصل هيدرسفيلد الإنجليزى وأنا ما تردد فى وسائل الإعلام ليس سوى اجتهادات إعلامية الأمر الذى يُزيد من حظوظ بقاء رمضان صبحى فى الأهلى لاسيما أن الأهلى بات النادى الوحيد الذى تقدم بعرض رسمى لشراء اللاعب من ناديه الإنجليزي.

مفاوضات الأهلى لشراء رمضان صبحى بشكل نهائى شهدت تطورات واضحة، بعدما سبق وحصل الأهلى على توقيع اللاعب مرتين على سبيل الإعارة، وبدأت المفاوضات الأخيرة من الأهلى بتحديد مبلغ مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى لشراء اللاعب، فيما طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين جنيه إسترلينى، وأثار طلب النادى الإنجليزى بالحصول على 7 ملايين إسترلينى دهشة الجميع داخل الأهلى، لاسيما أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن أسعار اللاعبين ستتراجع بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله طوال الأشهر الماضية، لذا ترى الإدارة أن مطالب النادى الإنجليزى مُبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق الانتقالات الذى تأثر بالتأكيد بجائحة كورونا.

ويرصد الخليج 365 لقطات للنجم رمضان صبحى فى الصور التالية:

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