شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو يطلب الرحيل من الأهلي مجانًا في ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المُعار للاتفاق الرحيل من القلعة الحمراء مجانًا حال عدم رغبة الاهلي استعادته مرة أخرى بعد انتهاء إعارته للنادي السعودي بنهاية الموسم الجاري، ويضغط المهاجم المغربي حاليًا على إدارة الإهلي بهدف السماح له بالرحيل دون مقابل مالي إذا كان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لا يرغب في عودته مرة أخرى.

ويؤكد مهاجم الأهلي أن عقده مع النادي سينتهي بنهاية الموسم المقبل أي يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل دون الرجوع للأهلي لذا من الأفضل حسب رؤيته السماح له بالرحيل مجاناً حالياً في ظل عدم الحاجة الفنية له خاصة أن استمراره في النادي سيُمثل عبئاً مالياً على الأهلي فضلاً عن إنه سيحجز مكاناً في قائمة الفريق لن يستفيد به الفريق ويحاول وليد أزارو إقناع إدارة الاهلي بالرحيل خلال صيف 2020 بعدما أوشكت علاقته بالاتفاق على الانتهاء رسميًا في ظل رفض النادي السعودي دفع مستحقاته المتأخرة ليس هذا فحسب بل إن الاتفاق قرر خصم 50 % من مستحقات اللاعب بدعوى تأثر النادي بجائحة كورونا كما أن الاتفاق رفض تسديد 50 % من قيمة الصفقة للأهلي وهو ما جعل مسئولو القلعة الحمراء يُقررون إرسال خطاب رسمي للاتفاق لفسخ الإعارة وإعادة اللاعب للقاهرة وعدم تمديد عقده ثلاثة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري في السعودية كما كان مُقررًا في السابق.

من ناحية أخرى، تمسك مسئولو الأهلي بالحصول على مستحقاتهم لدى النجم الساحلي التونسي والتى تبلغ مليونًا و400 ألف دولار قبل انتهاء المدة التى منحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للقلعة الحمراء بالحصول على هذه المستحقات بعد حصول الأهلي على حُكم من جانب "فيفا" بقبول شكوى النادى المقدمة ضد النجم الساحلى واللاعب سليمانى كوليبالى الذي هرب من الأهلي سرًا في مايو 2017 بإلزام النادى التونسي والمهاجم الإيفواري مُتضامنين بسداد مبلغ 1.400.000 دولار أمريكى، بالإضافة إلى 15% فايدة سنوية، اعتبارًا من 31 أكتوبر 2019 حتى تاريخ السداد، وذلك في ضوء الشكوى التى سبق أن تقدم بها الأهلى، فى إطار تكليفات محمود الخطيب، رئيس الأهلي للقائمين على الشئون القانونية بقطاع كرة القدم للحفاظ على حقوق النادي، وجاء فى حكم الاتحاد الدولى إبلاغ النادى التونسى واللاعب برقم الحساب على الفور وبشكل مباشر، لدفع المبلغ المستحق عليهما، مع إلزام نادى النجم الساحلي واللاعب بتقديم ما يفيد السداد إلى الاتحاد الدولى، ولن يتم رفع الإيقاف حتى يبلغ النادي الأهلي الاتحاد الدولي بتسلمه كل مستحقاته.