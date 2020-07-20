شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية تجتمع بمندوبة "فيفا" الأسبوع المقبل لمناقشة أزمة الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اجتماعًا جديدًا مع مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأسبوع المقبل، لمناقشة موقف الجمعية العمومية لاعتماد لائحة النظام الأساسي الجديدة للجبلاية وكذلك الانتخابات في ظل الغموض الشديد الذي يحيط بها لاسيما بعد تصريحات هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وأكد هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أنه لا يجوز إجراء انتخابات اتحاد الكرة وفقًا للقانون المصرى قبل أن يتم إجراء تصنيف أندية الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن التصنيف لا يمكن إجراؤه هو الآخر قبل أن ينتهى الموسم الكروى الحالى، وبناء على ذلك فإنه من الصعب بل والمستحيل إقامة انتخابات للجبلاية بعد أن طالب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إقامتها.. وأضاف حطب أنه لا يجوز لـ فيفا التدخل فى القانون المصرى والذى ينص على عدم إقامة الانتخابات قبل إجراء تصنيف الأندية والهيئات الرياضية المشاركة فى الجمعية العمومية، وبما أن مسابقة الدورى هذا الموسم ستنتهى بعد شهر نوفمبر، فلا مجال للدعوة للانتخابات خاصة أن موعد الدعوة من 1 يوليو حتى 30 أكتوبر، مؤكدًا أنه سيتم مد عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى لمدة عام آخر.. كما حذر حطب من اقامة الانتخابات قبل نهاية الموسم لأن ذلك سيودي لبطلان المجلس الجديد.

فيما حددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، منتصف شهر أغسطس المقبل، موعدًا مبدئيًا لعقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة لائحة النظام الأساسى الجديدة، والتعديلات المقترحة عليها من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وكذلك أعضاء الجمعية العمومية من رؤساء ومندوبى الأندية.