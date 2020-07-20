أبو الدهب يكشف لـ"الخليج 365" عن طلبه العمل في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف محمود أبو الدهب مدافع الأهلي الأسبق عن تواصله خلال الأيام الماضية مع كل من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومسئولو لجنة التخطيط لقطاع الكرة من أجل المٌطالبة بمنحه فرصة العمل داخل قطاع الناشئين بالنادي في التشكيل الجديد المقرر أن يتم اعتماده في الفترة القادمة.

وقال أبو الدهب في تصريحات لـ"الخليج 365": تواصلت مع الخطيب ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط وطلبت منهما بشكل صريح أن أعمل في قطاع الناشئين بالنادي وأتمني أن يتم الإستجابة لطلبي".

وأضاف :" خدمت الأهلي كثيرا وساهمت معه في حصد العديد من البطولات وأرى أن طلبي "مشروع" ولا يسىء لي في أي شىء".

وقرر مجلس إدارة الأهلي مؤخرا تعيين خالد بيبو رئيسا لقطاع الناشئين خلفا لفتحي مبروك،وتم تكليفه بإعداد تصوره للقطاع في المرحلة القادمة من حيث الاحتياجات وسبل النهوض به بجانب اختيار أسماء المدربين الذين سيتولون مهام تدريب الفرق المختلفة في كافة المراحل العمرية بعيدا عن فريق الشباب الذي يعمل تحت لواء الفريق الأول.