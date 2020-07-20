القمة وأشياء أخرى.. ماذا يبحث يوفنتوس ولاتسيو خلال صدامهما بالدوري الإيطالي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
قمة نارية ستشهدها الملاعب الإيطالية الليلة عندما يستضيف البطل يوفنتوس منافسه فريق العاصمة لاتسيو في قمة الجولة 34 ضمن مباريات الدوري الإيطالي موسم (2019 - 2020).
الموسم الحالي شهد شد وجذب بين يوفنتوس ولاتسيو على القمة قبل أن يدخل الثنائي الآخر إنتر ميلان وأتالانتا في الصراع، لكن في النهاية يكون فريق "السيدة العجوز" على الصدارة حتى ولو يمر بأسوأ مواسمه.
صحيح أن صراع الليلة سيكون الهدف الأكبر هو تعزيز الصدارة والكلام هنا عن يوفنتوس، أو المنافسة على القمة حتى اللحظة الأخيرة وهنا الحديث عن الفريق الضيف لاتسيو.
- تعزيز الصدارة:
هذه الجولة عنوانها حتى الآن "جولة الهدايا" لصالح يوفنتوس والسبب هنا تعطل منافسيه من خلال خروج أتالانتا بنتيجة التعادل أمام هيلاس فيرونا (1-1)، قبل أن يخرج أيضًا إنتر ميلان بنتيجة التعادل من ملعب العاصمة "الأوليمبيكو" أمام روما بهدفين لكل فريق.
يوفنتوس الآن في صدارة الترتيب برصيد 77، والفارق مع أقرب ملاحقيه إنتر خمس نقاط، وست نقاط عن أتالانتا، وهنا إذا حقق فريق "السيدة العجوز" الفوز سيكون الفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني قبل أربع جولات من النهاية مما يعني أن عملاق تورينو وضع يدًا على اللقب للحفاظ عليه للموسم التاسع على التوالي.
- التعويض:
شعار كل من يوفنتوس ولاتسيو بخلاف الفوز والثلاث نقاط، هو إعادة الاستقرار مرة أخرى في صفوف كل معسكر بعد سلسلة من النتائج المخيبة داخل الفريقين.
يوفنتوس في الأسابيع الثلاث الأخيرة لم يعرف معنى الفوز بعد الخسارة القاسية من ميلان برباعية، وبعده تحقيق التعادل أمام أتالانتا وساسولو.
هذه النتائج جعلت وضع ماوريسيو ساري محل شكل، فالمستوى والنتائج دون المطلوب بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة في تشكل الفريق صاحب القميص الأبيض والأسود.
أما لاتسيو، فالوضع لا يختلف كثيرًا بعدما فقد فريق "النسور" 11 نقطة من أصل 12، ففريق العاصمة خسر من ميلان ليتشي وساسولو، ثم تعادل سلبيًا في الجولة الماضية أمام أودينيزي.
نتائج لاتسيو الأخيرة جعلت الفريق يتراجع من صراع الصدارة إلى المركز الرابع بـ69 نقطة ليكون على بعد 8 نقاط من يوفنتوس.
وبالطبع فوز لاتسيو سيجعله يستعيد الثقة بعض الشيء والدخول على المركز الثاني والذي يحتله إنتر حاليًا برصيد 72 نقطة مع تقليل فارق النقاط إلى خمس مع المتصدر يوفنتوس.
- الثأر:
يوفنتوس لديه هدف ثالث من مباراة الليلة بخلاف الصدارة وإعادة الثقة، لكن الثأر أيضًا من لاتسيو والذي وجه ضربتين للسيدة العجوز في الموسم الحالي سواء في بطولة الدوري أو السوبر الإيطالي.
البداية من الدوري، وتحديدًا في الجولة 15 على ملعب "الأوليمبيكو" في لقاء الدور الأول حيث تفوق لاتسيو على ملعبه وبين جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
هذه النتيجة تكررت مرة أخرى ولكن في مباراة السوبر الإيطالي والتي أقيمت في نهاية العام الماضي على ملعب "جامعة الملك سعود" في السعودية، ليتوج لاتسيو باللقب الخامس في تاريخه.
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