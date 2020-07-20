القمة وأشياء أخرى.. ماذا يبحث يوفنتوس ولاتسيو خلال صدامهما بالدوري الإيطالي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قمة نارية ستشهدها الملاعب الإيطالية الليلة عندما يستضيف البطل يوفنتوس منافسه فريق العاصمة لاتسيو في قمة الجولة 34 ضمن مباريات الدوري الإيطالي موسم (2019 - 2020).

الموسم الحالي شهد شد وجذب بين يوفنتوس ولاتسيو على القمة قبل أن يدخل الثنائي الآخر إنتر ميلان وأتالانتا في الصراع، لكن في النهاية يكون فريق "السيدة العجوز" على الصدارة حتى ولو يمر بأسوأ مواسمه.

صحيح أن صراع الليلة سيكون الهدف الأكبر هو تعزيز الصدارة والكلام هنا عن يوفنتوس، أو المنافسة على القمة حتى اللحظة الأخيرة وهنا الحديث عن الفريق الضيف لاتسيو.

- تعزيز الصدارة:

هذه الجولة عنوانها حتى الآن "جولة الهدايا" لصالح يوفنتوس والسبب هنا تعطل منافسيه من خلال خروج أتالانتا بنتيجة التعادل أمام هيلاس فيرونا (1-1)، قبل أن يخرج أيضًا إنتر ميلان بنتيجة التعادل من ملعب العاصمة "الأوليمبيكو" أمام روما بهدفين لكل فريق.

يوفنتوس الآن في صدارة الترتيب برصيد 77، والفارق مع أقرب ملاحقيه إنتر خمس نقاط، وست نقاط عن أتالانتا، وهنا إذا حقق فريق "السيدة العجوز" الفوز سيكون الفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني قبل أربع جولات من النهاية مما يعني أن عملاق تورينو وضع يدًا على اللقب للحفاظ عليه للموسم التاسع على التوالي.

- التعويض:

شعار كل من يوفنتوس ولاتسيو بخلاف الفوز والثلاث نقاط، هو إعادة الاستقرار مرة أخرى في صفوف كل معسكر بعد سلسلة من النتائج المخيبة داخل الفريقين.

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يوفنتوس في الأسابيع الثلاث الأخيرة لم يعرف معنى الفوز بعد الخسارة القاسية من ميلان برباعية، وبعده تحقيق التعادل أمام أتالانتا وساسولو.

هذه النتائج جعلت وضع ماوريسيو ساري محل شكل، فالمستوى والنتائج دون المطلوب بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة في تشكل الفريق صاحب القميص الأبيض والأسود.

أما لاتسيو، فالوضع لا يختلف كثيرًا بعدما فقد فريق "النسور" 11 نقطة من أصل 12، ففريق العاصمة خسر من ميلان ليتشي وساسولو، ثم تعادل سلبيًا في الجولة الماضية أمام أودينيزي.

نتائج لاتسيو الأخيرة جعلت الفريق يتراجع من صراع الصدارة إلى المركز الرابع بـ69 نقطة ليكون على بعد 8 نقاط من يوفنتوس.

وبالطبع فوز لاتسيو سيجعله يستعيد الثقة بعض الشيء والدخول على المركز الثاني والذي يحتله إنتر حاليًا برصيد 72 نقطة مع تقليل فارق النقاط إلى خمس مع المتصدر يوفنتوس.

- الثأر:

يوفنتوس لديه هدف ثالث من مباراة الليلة بخلاف الصدارة وإعادة الثقة، لكن الثأر أيضًا من لاتسيو والذي وجه ضربتين للسيدة العجوز في الموسم الحالي سواء في بطولة الدوري أو السوبر الإيطالي.

البداية من الدوري، وتحديدًا في الجولة 15 على ملعب "الأوليمبيكو" في لقاء الدور الأول حيث تفوق لاتسيو على ملعبه وبين جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

هذه النتيجة تكررت مرة أخرى ولكن في مباراة السوبر الإيطالي والتي أقيمت في نهاية العام الماضي على ملعب "جامعة الملك سعود" في السعودية، ليتوج لاتسيو باللقب الخامس في تاريخه.