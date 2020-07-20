حارس شيفيلد يهدد بقاء دي خيا في عرين مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

طالب آلان شيرار أسطورة نيوكاسل يونايتد وهداف بريميرليج التاريخي المدرب أولي جونار سولشاير بتجريد حارس مانشستر يونايتد الأساسي ديفيد دي خيا من موقعه.

وتعليقاً على مباراة مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي التي خسرها (3-1) أمام تشيلسي في ملعب ويمبلي ليودع المسابقة قال شيرار :"إنه وقت التغيير".

وأضاف شيرار :"أعتقد أنه من الأفضل إعادة الحارس دين هندرسون ليصبح الحارس رقم واحد في مانشستر يونايتد".

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ويلعب هندرسون مُعاراً في صفوف شيفيلد يونايتد حتى انتهاء الموسم الحالي، لكن كريس والدر مدرب شيفيلد يسعى لاستعارته موسماً إضافياً من مانشستر يونايتد".

وتابع شيرار :"مانشستر يونايتد أعار الحارس من أجل اكتساب الخبرات، وأعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لاستعادته ليشارك أساسياً".

دي خيا تسبب بأخطاء قاتلة في هدفين لفريق تشيلسي وقت أن كانت النتيجة (0-0) في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليواجه انتقادات شرسة.

وعن هدف ماونت الذي منيت به شباك دي خيا قال سولشاير بعد المباراة :"هو يعرف أن الكُرة لو أعيدت 100 مرة سيتصدى لها في المائة مرة، لقد كانت تسديدة سهلة، اتخذت قراراً بإشراكه وكان مستعداً لذلك عقلياً".