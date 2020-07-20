مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

تقام اليوم الإثنين عدداً من المباريات المرتقبة على مستوى الدوريات الأوروبية في إيطاليا وإنجلترا والبرتغال، والتي أوشكت معظمها على الانتهاء، بعد أن توج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، وتتويج ريـال مدريد الخميس الماضي بلقب الدوري الإسباني بعد منافسة شرسة مع برشلونة على لقب الليجا.
وتستعرض "الوفد"، أهم المباريات المرتقبة اليوم ذات المتابعات
في منافسات الدوري الإنجليزي "الجولة 37"..
تنطلق مباراة شيفيلد يونايتد و إيفرتون في تمام السابعة مساءاً، وتذاع عبر قناة bein sportshd1.
وفي الموعد ذاته تقام مواجهة برايتون ونيوكاسل يونايتد، وتذاع عبر قناة beinsports hd 4.
أما آخر المواجهات فتنطلق في تمام التاسعة والربع مساءاً، وتجمع بين وولفرهامبتون بنظيره كريستال بالاس، وتذاع عبر قناة beinsports hd2.
في منافسات الدوري الإيطالي ..
تقام مواجهة وحيدة تجمع بين يوفنتوس ولاتسيو في تمام العاشرة إلا ربع مساءاً، وتذاع عبر قناة beinsports hd1.
وتقام في إطار منافسات الجولة 34.
في منافسات الدوري البرتغالي ..
تقام المواجهة الأبرز في تمام العاشرة والربع مساءاً، وتجمع بين بورتو وموريرينسي، في إطار منافسات الجولة 33.
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