مشاركات غير مسبوقة في الدورة التدريبية لسباحة الأولمبياد الخاص

فى أكبر مشاركات منذ انطلاق أنشطة الأولمبياد الخاص عبر المنصة الافتراضية باستخدام تقنية zoom بسبب جائحة كورونا ، شهدت الدورة التدريبية لإعداد وتطوير وتأهيل مدربي السباحة والتى اقيمت بدعم من اتحاد الاتحادات الرياضة العربية و الاولمبياد الخاص الدولى و الاتحادين العربي والإماراتي للسباحة وبتنظيم اماراتى ، حضور مباشر من 1300 مدرب ومدربة ومتابعة 2609 متابع عبر البث المباشر وبلغت عدد الجنسيات التى شاركت فى الدورة 26 جنسية .

وجاء ترتيب الدول من ناحية كثافة الحضور:مصر، السعودية، المغرب، الامارات، الجزائر، تونس ، وبلغ عدد المشاركين من داخل دولة الإمارات: 66% ، و المشاركين من خارج دولة الامارات: 34% ـ وبلغت نسبة المشاركين الذكور: 77% ، والمشاركات الإناث: 23%.

وقام سعد السفياني الأمين العام المساعد باتحاد الاتحادات الرياضية العربية و ممثل المجلس الرياضي العربي بافتتاح الدورة الافتراضية و توجيه

التحية و التقدير لكافة الحضور معبرا عن سعادته بالتواجد مع هذا الحضور الكريم فى دورة هامة نتاج التعاون بين الاتحاد العربي للسباحة و الأولمبياد الخاص الإماراتي و برعاية اتحاد الاتحادات الرياضية العربية و الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص و الاتحاد العربي للسباحة و الاتحاد الإماراتي للسباحة.ناقلا تحيات صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز أل سعود رئيس اتحاد الاتحادات الرياضية العربية رئيس المجلس الرياضى العربى ،ومقدما الشكر و التقدير الى شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي ، و طه الكشري رئيس الاتحاد العربي للسباحة ورئيس اللجنة التنظيمية الخليجية للسباحة ، و المهندس أيمن عبدالوهاب الرئيس الاقليمي للاولمبياد الخاص الدولي بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، متمنيا التوفيق للمحاضرين محمد الساحلى، عمرو الطحاوى، فيصل درويش و للمشاركين خير الاستفادة .فيما وجه الدكتور عماد محيي الدين مدير عام الرياضة و التدريب بالرئاسة الإقليمية الشكر الى كل الجهات الداعمة ، ناقلا تحيات المهندس ايمن عبدالوهاب الرئيس الإقليمي و تقديره للجهود التى يقدمها الأولمبياد الخاص الإماراتي .وقدم التحية الى اتحاد الاتحادات الرياضية العربية، و الاتحاد العربي للسباحة، ومركز إعداد القادة، و الاتحاد الإماراتي للسباحة على تضافر الجهود لإنجاح تلك التظاهرة الرياضية تمنى التوفيق للمحاضرين و الاستفادة من تواجدهم فيما نقل زهير المفتى أمين عام الاتحاد العربي للسباحة و عضو الاتحاد الدولي للسباحة التحية الخاصة من طه الكشري رئيس الاتحاد العربي للسباحة ، شاكرا اللجنة المنظمة من الجانب الاماراتى، و اتحاد الاتحادات الرياضية العربية على رعاية الحدث.وعبر عن سعادته البالغة بالتعاون مع حركة الاولمبياد الخاص الدولي فى تطوير مستوى مدربين السباحة، محييا الاتحاد الإماراتي للسباحة ممثلا فى سلطان السماحي رئيس الاتحاد و عبدالله الوهيبي الأمين العام للتنسيق والعمل المشترك.