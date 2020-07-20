اتحاد الكرة يضع ٣ سيناريوهات لفترة راحة الأهلي والزمالك في دوري الأبطال

وضعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة حسام الزناتي، ٣ سيناريوهات لفترة راحة الأهلي والزمالك من خوض مباريات الدوري، نظرًا لمشاركتهما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاءت السيناريوهات على النحو التالي:

أولًا: إذا ما أقيمت المباراتان في مصر.. يحصل الفريقان على فترة راحة ٥ أيام.

ثانيًا: إذا أقيمت المباراتان في دولة أخرى قد يحصل الفريقان على فترة راحة تصل إلى

أسبوع.ثالثًا: إذا ما تراجع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف عن قرار لعب نصف النهائي من مباراة واحدة وإقامته بنظامها المعتاد الذهاب والإياب، فإن الأقرب حصول الفريقين على ١٠ أيام.يلتقي الأهلي مع الوداد المغربي والزمالك مع الرجاء المغربي.